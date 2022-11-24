Летели 5 ракет: подробности ракетной атаки россиян по Львовщине

В среду, 23 ноября, Россия в очередной раз произвела массированный ракетный обстрел территории Украины. Две ракеты попали в электростанцию во Львовской области.

В результате ракетной атаки весь город был обесточен. Но благодаря титаническому труду энергетиков уже вечером все объекты критической инфраструктуры заживили.

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Сколько ракет сбила ПВО

По информации главы ОВА Максима Козицкого, во время вчерашней массированной ракетной атаки по Украине на Львовщину прилетели 5 вражеских ракет. Три из них Силы Воздушного командования "Запад" сбили.

Также Козицкий добавил, что в случае экстренных ситуаций объекты критической инфраструктуры области обеспечены дизель-генераторами. Кроме того, продолжают оборудовать все объекты, обеспечивающие жизнедеятельность Львовской области, дополнительными защитными экранами.

Какие последствия попадания

24 ноября во Львовской области по указанию "Укрэнерго" введены все типы аварийных и почасовых отключений. Такие отключения света ввели и в соседних областях – Закарпатской и Ивано-Франковской.

Важно! 23 ноября Россия снова нанесла массированный ракетный удар по украинским энергообъектам. Враг запустил около 70 ракет, более 50 из которых сбили силы ПВО.

Ракетные обстрелы обесточили ряд регионов, на АЭС сработала аварийная защита. Усилиями коммунальщиков и энергетиков электроснабжение удается восстанавливать, однако для стабилизации энергосистемы необходимы плановые и аварийные отключения света.

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Ракетный обстрел Львовщины 23 ноября: главное

Около 14:00 львовяне сообщили о нескольких взрывах. В некоторых районах города исчезло электроснабжение. Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что во Львовской области зафиксировали два ракетных удара по электроподстанции.

Садовый рассказал, что сегодня львовяне испытали серьезные проблемы, поскольку электроснабжения фактически не было, а воду подавали с помощью дизель-генераторов. Кроме того, мэр города добавил, что во Львове был остановлен общественный транспорт.

Однако ближе к вечеру Андрей Садовый сообщил, что половина Львова уже с электроэнергией, а водоснабжение восстановлено на 70%. И хотя часть домов обеспечена водой только на первых этажах, во власти сообщают, что это временно. Также продолжается работа над восстановлением теплоснабжения.

Во Львове есть около 6 тысяч укрытий, тысяча из них уже оборудована печками, к тому же есть запасы дров и медикаментов. Также во Львове оборудованы дополнительные пункты обогрева.

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