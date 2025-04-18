Украина не могла бы видеть запуск российской баллистики без помощи США, – Зеленский

Украина не могла бы информировать граждан о запуске вражеской баллистики без помощи партнеров. Ключевым в этом являются разведывательные данные, которые предоставляют Соединенные Штаты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время брифинга.

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Как США помогают выявлять баллистику россиян

Президент Украины отметил, что международные партнеры предоставляют нашему государству информацию о "выходах" российской баллистики. Благодаря этому наши военные понимают направление движения ракет и откуда именно они вылетают.

Владимир Зеленский отметил, что в этом вопросе работает иностранная разведка, которая оказывает много помощи украинскому ведомству.

Почему реально все нервничали, когда был риск долгого замораживания обмена или передачи разведданных американской стороной? Потому что американская сторона помогает нам с тем, чтобы мы сказали нашим людям о баллистике. Я говорю вам откровенно,

– подчеркнул украинский лидер.

Он также сказал, что Украина самостоятельно не видит выходов российской баллистики, но с этим помогают партнеры. В частности наша армия не имеет сама полной информации о направлении, откуда осуществился пуск.

По словам Зеленского, международные партнеры так помогают гражданским в Украине. Президент подчеркнул, что это является вопросом защиты для государства, потому что чем ближе к фронту, тем меньшее время будет лететь баллистика.

"И поэтому, таких случаев как Кривой Рог было бы больше, гораздо больше без этих разведданных. Все же, много баллистики сбивается благодаря различным системам, прежде всего Patriot. И поэтому, когда мы говорим об ограниченном количестве ракет – у нас сейчас все нормально. Но, когда мы знаем, что может быть риск ограничения ракет и ограничения этих разведданных – это самый большой риск для наших людей. И мы не сможем им сказать, что летит баллистика. Мы не будем ее видеть", – отметил Зеленский.

К слову, российская армия 4 апреля ударила баллистической ракетой по Кривому Рогу, попав неподалеку детской площадки. В результате этого погибли 20 человек, 9 из них – дети. Пострадали из-за обстрела 75 граждан.