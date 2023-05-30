У врага четыре цели, – офицер ВСУ сказал, почему Россия активизировала атаки по Украине
Россия существенно активизировала ракетные обстрелы Украины и атаки дронов. С начала мая оккупанты совершили уже 17 воздушных атак на Киев.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер 1 отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец. По его словам, оккупанты осуществляют либо ракетные обстрелы, либо комбинированные удары, используя и ракеты, и дроны.
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Почему Россия активизировала удары по Украине
Как объяснил Березовец, российские оккупанты активизировали удары по Украине из четырех причин. Тут повлияли как и неудачи оккупантов, так и личное оскорбление Владимира Путина.
В первую очередь, захватчики хотят истощить запасы украинского ПВО и уничтожить его. Министр обороны России Сергей Шойгу снова распространял бред об уничтожении комплекса Patriot, который никто не подтвердил.
Вторая причина – россияне продолжают терроризировать мирное население, чтобы украинцы заставили власть пойти на переговоры. А также – такие обстрелы призваны отвлечь внимание россиян от неудач на фронте. Ведь фактически за последний год захватчики полностью уничтожили и захватили лишь два небольших города – Соледар и (почти – 24 Канал) Бахмут.
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Еще одна причина заключается во внешнеполитических действиях Владимира Зеленского и украинской власти. Это однозначно раздражает Путина.
Это – 4 причина, о которой никто не говорит. Очевидно, что Кремль сильно беспокоится по поводу деятельности украинской власти и Зеленского. Путина лично раздражает, что к нему никто не ездит, кроме идиота Лукашенко. Поэтому, начав такие атаки с мая, он прежде всего срывает визиты западных лидеров в Украину,
– заметил Березовец.
Несмотря на это, со временем западные политики все равно продолжат приезжать в Киев.
Обстрелы Украины: коротко
- В последние недели российские оккупанты существенно активизировали обстрелы Украины. Они используют как крылатые ракеты, так и значительное количество иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
- К примеру, в ночь на 30 мая силы ПВО уничтожили 29 из 31 БПЛА. Почти все дроны были уничтожены в окрестностях и непосредственно в Киеве.
- Все, что известно о ночной атаке Киева 30 мая, – смотрите в материале 24 Канала.