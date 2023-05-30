У врага четыре цели, – офицер ВСУ сказал, почему Россия активизировала атаки по Украине

Россия существенно активизировала ракетные обстрелы Украины и атаки дронов. С начала мая оккупанты совершили уже 17 воздушных атак на Киев.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер 1 отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец. По его словам, оккупанты осуществляют либо ракетные обстрелы, либо комбинированные удары, используя и ракеты, и дроны.

Смотрите также Летучая смерть: что известно о крылатых ракетах Х-101, которыми враг массированно обстрелял Украину

Почему Россия активизировала удары по Украине

Как объяснил Березовец, российские оккупанты активизировали удары по Украине из четырех причин. Тут повлияли как и неудачи оккупантов, так и личное оскорбление Владимира Путина.

В первую очередь, захватчики хотят истощить запасы украинского ПВО и уничтожить его. Министр обороны России Сергей Шойгу снова распространял бред об уничтожении комплекса Patriot, который никто не подтвердил.

Вторая причина – россияне продолжают терроризировать мирное население, чтобы украинцы заставили власть пойти на переговоры. А также – такие обстрелы призваны отвлечь внимание россиян от неудач на фронте. Ведь фактически за последний год захватчики полностью уничтожили и захватили лишь два небольших города – Соледар и (почти – 24 Канал) Бахмут.

Смотрите также – как Путин отреагировал на атаку Москвы: смотрите видео

Еще одна причина заключается во внешнеполитических действиях Владимира Зеленского и украинской власти. Это однозначно раздражает Путина.

Это – 4 причина, о которой никто не говорит. Очевидно, что Кремль сильно беспокоится по поводу деятельности украинской власти и Зеленского. Путина лично раздражает, что к нему никто не ездит, кроме идиота Лукашенко. Поэтому, начав такие атаки с мая, он прежде всего срывает визиты западных лидеров в Украину,

– заметил Березовец.

Несмотря на это, со временем западные политики все равно продолжат приезжать в Киев.

Обстрелы Украины: коротко