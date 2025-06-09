Откуда вылетали самолеты и куда двигались ракеты во время массированной атаки ночью

Враг нанес комбинированный массированный удар по Украине в ночь на 9 июня. Стало известно, откуда вылетали самолеты россиян.

Детали о ночной атаке врага собрал 24 Канал со ссылкой на OSINT-сообщества.

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Что известно о ночной атаке на Украину

OSINT-специалисты рассказали о движении стратегической авиации врага во время атаки в ночь на 9 июня.

Детали ночного обстрела / Инфографика monitorwar

До 5 стратегических бомбардировщиков врага Ту-95мс вылетели с аэродрома "Оленья". Маршрут авиации: "Оленья" – Республика Карелия – Вологодская, Костромская, Ивановская, Нижегородская области – Республика Мордовия – Пензенская область – пусковые рубежи (Саратовская область) – "Оленья".

4 стратегические бомбардировщики Ту-22м3 вылетели с аэродрома "Энгельс-2". Известно об их маршруте: "Энгельс-2" – Волгоградская, Ростовская области – Краснодарский край – пусковые рубежи (акватория Черного моря, вблизи временно оккупированного Крыма) – "Моздок".

Также россияне использовали истребители МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Движение самолетов: "Саваслейка" – пусковые рубежи (локация неизвестна) – "Саваслейка".

Напомним, что для ночного обстрела Украины враг использовал 499 дронов и ракет. Пострадали, в частности, Запорожская область, Ровенская, Полтавская и Черкасская области.