Откуда вылетали самолеты и куда двигались ракеты во время массированной атаки ночью
- Враг нанес массированный удар по Украине в ночь на 9 июня, использовав 499 дронов и ракет.
- Для атак были использованы стратегические бомбардировщики Ту-95мс, Ту-22м3 и истребители МиГ-31К с разных аэродромов.
Враг нанес комбинированный массированный удар по Украине в ночь на 9 июня. Стало известно, откуда вылетали самолеты россиян.
Детали о ночной атаке врага собрал 24 Канал со ссылкой на OSINT-сообщества.
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Что известно о ночной атаке на Украину
OSINT-специалисты рассказали о движении стратегической авиации врага во время атаки в ночь на 9 июня.
Детали ночного обстрела / Инфографика monitorwar
До 5 стратегических бомбардировщиков врага Ту-95мс вылетели с аэродрома "Оленья". Маршрут авиации: "Оленья" – Республика Карелия – Вологодская, Костромская, Ивановская, Нижегородская области – Республика Мордовия – Пензенская область – пусковые рубежи (Саратовская область) – "Оленья".
4 стратегические бомбардировщики Ту-22м3 вылетели с аэродрома "Энгельс-2". Известно об их маршруте: "Энгельс-2" – Волгоградская, Ростовская области – Краснодарский край – пусковые рубежи (акватория Черного моря, вблизи временно оккупированного Крыма) – "Моздок".
Также россияне использовали истребители МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Движение самолетов: "Саваслейка" – пусковые рубежи (локация неизвестна) – "Саваслейка".
Напомним, что для ночного обстрела Украины враг использовал 499 дронов и ракет. Пострадали, в частности, Запорожская область, Ровенская, Полтавская и Черкасская области.