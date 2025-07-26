"Все объекты поражены": Россия сделала циничное заявление после ночной атаки на Украину

Ночью 26 июля Россия снова массированно атаковала Украину ракетами и "Шахедами". После ночного террора оккупанты сделали заявление и подвели итоги.

Об этом сообщило минобороны врага, пишет 24 Канал.

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Что сказали в России об обстреле?

В ночь на 26 июля Россия продолжила террор мирного населения Украины. Так, последствия атаки ликвидируют в нескольких областях. Известно о жертвах, пострадавших и разрушениях.

В то же время минобороны оккупантов сделало циничное заявление относительно атаки. По их словам, они якобы поразили "предприятия военно-промышленного комплекса Украины, где изготавливают комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также боеприпасы и взрывчатые вещества"

Цель удара достигнута. Все предназначенные объекты поражены,

– цинично заявили захватчики.

Враг отметил, что бил высокоточным вооружением большой дальности и ударными беспилотниками. Однако, стоит заметить, что ударили они именно по гражданским объектам, где убили мирных украинцев.

В частности в Днепре погибли три человека в результате атаки. Также известно о шести раненых и разрушениях. В области, в Каменском, полностью уничтожен ТЦ "Эпицентр".

Кроме того, от обстрела еще с ночи страдают Сумы и область. Там вражеские дроны, КАБы и ракеты поразили критическую инфраструктуру. Часть города и области пока без света. Есть раненые, повреждены многоэтажки.