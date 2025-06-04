Атака по Сумах в прямом эфире: россияне начали обстрел во время включения журналистов

В Сумах под обстрел попали журналисты. Они вышли в прямой эфир, когда россияне начали обстрел города.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.

К теме В Сумах прогремела серия взрывов: атака "Шахедами" продолжается

В прямом эфире показали обстрел Сум

Корреспондент и оператор Телевизионной Службы Новостей снимали сюжет возле больницы в Сумах. Когда журналистка Оксана Солодовник начала рассказывать о состоянии пострадавших горожан, которые получили травмы во время вчерашней атаки по Сумах, враг запустил "Шахеды".

Во время первого взрыва корреспондентка лишь обратила внимание, что продолжается новый обстрел города. Но опасность росла, поэтому съемочная группа прервала включение.

Извините, мы должны пойти в укрытие,

– сказала Оксана Солодовник.

Однако за короткое время эфира корреспондентка успела рассказать о состоянии пострадавших людей. 3 июня оккупанты ударили по центру Сум из РСЗО. В результате удара в городе погибли четыре человека, а еще почти 30 жителей – ранены.

Как рассказали врачи, сейчас медики оказывают помощь 17 пострадавшим. В тяжелом состоянии находятся трое детей: 3-летний мальчик, 17-летний подросток и 6-летняя девочка, отец которой погиб. Их планируют перевезти в больницу "Охматдет".

К слову, во время нынешней атаки россиян был пострадавший, ему оказали помощь на месте. Обстрел гражданской инфраструктуры повредил четыре автомобиля, складские помещения и линии электропередач.