"Они разрушили все", – жительница уничтоженного дома в Винницкой области о ночном обстреле
- Ночью 16 июля российская армия обстреляла Винницкую область, в результате чего повреждены гражданские объекты и жилые дома, пострадали по меньшей мере 8 человек.
- Местная жительница Валентина рассказала о повреждении своего дома и эмоциональное воздействие обстрела, отметив, что они разрушили все, что было вложено в ремонт.
Ночью 16 июля российская армия в очередной раз обстреляла украинское мирное население. Под атаку "Шахедами" попала, в частности, Винницкая область.
Воспоминаниями и последствиями страшного ночного обстрела поделилась местная жительница Валентина корреспондентами "Мы-Украина", передает 24 Канал.
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Как Винничане пережили российскую атаку?
Под российским дроновым обстрелом обстрелом ночью 16 июля оказалась Винницкая область. Здесь зафиксировано попадание в два гражданских объекта и несколько жилых домов.
Одна из жительниц, чей дом пострадал от обстрела, рассказала, как вместе с семьей слышала шум, выстрелы, а затем – взрыв. В доме повылетали окна, а стекло посыпалось прямо в комнаты.
Разбили все... Мы так старались, такой ремонт был, мы так много вложили с детьми денег. Я говорила, что когда-то старость доживать в славном доме. Они (россияне – 24 Канал) нам все разрушили,
– рассказала Валентина.
Жительница Винницкой области эмоционально отреагировала на атаку: смотрите видео
По данным ГСЧС, в результате обстрела Винницкой области пострадали по меньшей мере 8 человек. Большинство из них получили ожоги. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Также повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома. Один из них почти разрушен.
Под вражеской атакой также был Кривой Рог. Туда летели 28 "Шахедов" и одна баллистическая ракета. В результате удара разрушен промышленный объект, а часть районов города осталась без электроснабжения.
Во время атаки пострадал 17-летний юноша. Он получил тяжелое ранение, поэтому медики борются за его жизнь.