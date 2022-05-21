Обстрел вокзала в Краматорске произвели с оккупированной Донетчины, – СБУ

Служба безопасности получила доказательства причастности российских кафиров к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получили ранения.

В СБУ подчеркнули, что экспертиза подтвердила, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет, известную как "Точка У".

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СБУ получила беспрекословные доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получили ранения. Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализу других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года находится под временной оккупацией России.

– говорится в сообщении.

Для обстрела применили "Точку У"

По информации СБУ, несколько комплексов с "Точкой У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже 8 лет.

Следователи СБУ продолжают свою работу и пополняют доказательную базу в рамках уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.