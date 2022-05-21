У СБУ наголосили, що експертиза підтвердила, що для обстрілу застосували керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет, відому як "Точка У".
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СБУ отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську 8 квітня, в результаті якого загинула 61 особа, а 121 отримали поранення,
– йдеться у повідомленні.
В СБУ повідомили, що провели низку досліджень траєкторії польоту ракети та аналіз інших аспектів та встановили, що удар було здійснено з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією Росії.
Для обстрілу застосували "Точку У"
За інформацією СБУ, декілька комплексів із "Точкою У" розміщені на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже протягом 8 років.
Слідчі продовжують роботу у межах кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Коротко про обстріл вокзалу у Краматорську
- Російські окупанти зранку 8 квітня ракетами обстріляли залізничний вокзал у Краматорську. Українська влада повідомила, що загинули 52 людини. Ще приблизно 100 осіб зазнали важких поранень.
- В Офісі Президента заявили, що російські окупанти знали, що на вокзалі були люди. Агресор цілеспрямовано здійснив обстріл, використавши комплекс "Точка-У". На ракеті окупанти цинічно написали "за детей".
- Російські війська завдали удару з тимчасово окупованого Шахтарська, що на Донеччині.
- Серед постраждалих від російської ракети Наталя з двома дітьми. Сім'я у той день прибули на вокзал та чекали на евакуаційний потяг. Мама і донька залишились без ніг. Про трагедію читайте тут.
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