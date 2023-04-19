Россияне ударили по Волчанску: масштабный пожар охватил 60 торговых павильонов на рынке
Российская армия продолжает терроризировать мирное население Харьковщины. За прошедшие сутки враг массированно обстреливал гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, ранения получили два человека, информация о пострадавших все еще уточняется.
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Вчера вечером россияне нанесли авиационный удар по городу Волчанск. Повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов,
– отметил Синегубов.
Что известно о пострадавших
По его словам, в результате обстрела супруги 68-ми и 54-х лет получили ранения. Помощь им предоставили на месте. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Россияне обстреляли Харьковскую область / Фото Олег Синегубов
Кроме того, в селе Петропавловка Купянского района повреждено по меньшей мере 5 жилых домов, ранения получила 18-летняя девушка. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Также в результате обстрела поселка Двуречная Купянского района была ранена 77-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
В селе Кутковка Купянского района в результате обстрелов произошел лесной пожар.
Последствия обстрела Волчанская / Фото Харьковской областной прокуратуры
В результате обстрела вспыхнули пожары
В ГСЧС сообщили, что массированный обстрел города Волчанска произошел около 22:00 18 апреля. Ликвидировать последствия пожарные и спасатели уехали сразу после прекращения взрывов.
Оккупанты били из авиации прямо по центру города. В результате удара возникли пожары, на ликвидацию которых спасатели 47-й ДПРЧ, 66-го ДПРП и МПО из поселка Вильча выехали сразу после прекращения взрывов,
– говорится в сообщении.
Огонь охватил торговый павильон
Отмечают, что на месте происшествия были обнаружены 2 очага горения: на территории частного домохозяйства и на местном рынке.
- В первом случае: горели 2 жилых дома, летняя кухня, 2 дворовые застройки на общей площади 500 квадратных метров. Еще 10 соседних домов получили повреждения. Пострадали 2 человека.
- Во втором: горели близко 60 торговых павильонов на площади 1000 квадратных метров. Кроме того, огнем и взрывными волнами повреждены еще около 150 павильонов.