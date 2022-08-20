Число раненых после циничного обстрела Вознесенска возросло

Увеличилось количество людей, которые получили ранения в результате обстрела Вознесенска в Николаевской области 20 августа. Двое из детей, пострадавших от действий россиян, находятся в тяжелом состоянии.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что уже возбуждено уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Ведь это попадание ракеты в 5-этажку является очередным нарушением норм международного гуманитарного права.

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Сколько пострадавших от обстрела Вознесенска

По данным прокуратуры, на 16 часов оказывали помощь уже двенадцати людям. В общей сложности среди раненых было трое детей.

Большое количество раненых обусловлено тем, что российская ракета повредила 2 подъезда дома. Кроме этого, разрушены также и расположенные рядом частные дома.

Досудебное расследование по данному уголовному производству осуществляют следователи Управления СБУ в Николаевской области.

Прокуроры работают на месте обстрела Вознесенска / Фото Офиса Генпрокурора

Главное об этой атаке 20 августа

На этой территории не было ни одного объекта, военного или выполняющего функции военного. Прицельный удар сознательно нанесли по домам гражданского населения.

О нанесенных ракетных ударах стало известно в обед в этот день. Сначала глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о 7 раненых. Однако во время спасательных работ стало известно, что их количество больше.

Одному ребенку оторвало обломком глаз. Его немедленно отвезли в больницу в Николаев. Врачи продолжают делать все, чтобы спасти эту девочку.

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