Оккупанты ночью обстреляли ЗАЭС: на энергоблоке произошла аварийная ситуация

Российские военные в очередной раз нанесли удар по Запорожской АЭС. Станцию захватчики обстреляли около 01:00. В результате на объекте произошла аварийная ситуация.

Оккупанты продолжают свои террористические действия. В ночь на 21 сентября российские бойцы снова обстреляли Запорожскую АЭС, результатом чего стало повреждение оборудования в 6 энергоблоке.

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Состоялся аварийный запуск дизель-генераторов на ЗАЭС

Как отмечают в Энергоатоме, в 01:13 россияне повредили оборудование связи 6 энергоблока с открытым распределительным устройством на станции.

Это стало причиной отключения блокового трансформатора и трансформаторов собственных потребностей энергоблока. Поскольку питание остановилось, то аварийно запустились два дизель-генератора. Они активировались для того, чтобы обеспечить работу помп охлаждения топлива.

В ведомстве отметили, что в 02:00 персонал станции нашел способ наладить питание собственных потребностей энергоблока. Для этого использовали системы шин других энергоблоков станции. Затем дизель-генераторы выключили и перевели в режим ожидания.

Россияне продолжают совершать акты ядерного терроризма на атомных станциях Украины. Их не останавливает даже присутствие на площадке Запорожской АЭС инспекторов МАГАТЭ,

– отмечают в компании.

От самой же МАГАТЭ в Энергоатоме ожидают более решительных действий. Представители компании отмечают, что агентство должно:

содействовать прекращению агрессивных действий противника против гражданских ядерных объектов на территории Украины;

помочь освободить ЗАЭС от российских захватчиков;

установить зону ядерной и физической безопасности вокруг всех атомных электростанций на территории нашего государства.

В 08:11 глава ОВА Александр Старух рассказал об обстрелах Запорожья. Он отметил, что враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в городе. Само сооружение потерпело разрушения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Накануне враг нанес удар возле ЮАЭС

Напомним, что ночью 19 сентября российские военные нанесли очередной ракетный удар. Вражеский снаряд упал в 300 метрах от реакторов Южноукраинской АЭС.

Как рассказал президент Энергоатома Петр Котин, воронка от попадания достигает 2 метров в глубину и 6 – в ширину. Это он подчеркнул во время телемарафона.

Также стало известно, что ракетный удар повлек за собой отключение линии высоковольтных электропередач на 150 киловольтов, 25 киловольтов и 10 киловольтов. Котин заметил, что их работу возобновили. Повреждения получили не только окна соседних сооружений, но и стены ПАЭС. К счастью, все это никак не повлияло на погрузку самой станции.

В то же время, убеждает Котин, все было бы гораздо серьезнее, если бы ракета попала ближе. Предварительные сведения свидетельствуют о том, что враг выпустил "Искандер". Если бы соответствующий снаряд попал в саму станцию, он пробил бы бетон. А значит – попал бы в бассейн с отработанным ядерным топливом. Это уже имело бы радиоактивные последствия для нашего государства.

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