Недалеко от предыдущего места обстрела: что известно о новом кровавом обстреле Запорожья

Около 2 ночи российские захватчики еще раз цинично атаковали Запорожье. Оккупанты выпустили по территории города 7 ракет и полностью уничтожили подъезд одной из 5-этажек.

Дом расположен в центре города – неподалеку от предыдущего места обстрела. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

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Россия выпустила 7 ракет по Запорожью

На месте российской атаки в Запорожье работали все необходимые службы. К сожалению, число погибших и раненых жителей постоянно увеличивается.

Уже двое погибших и 23 раненых, но завалы продолжают разбирать и эти цифры могут расти,

– сообщил корреспондент.

Одна из 7 выпущенных ракет взорвалась на центральной площади города и вышибала стекла в стоящих неподалеку домах. Еще одна ракета упала на территории местной гимназии, но не разорвалась, и саперы будут ее обезвреживать. К тому же россияне попали в детский сад центра, нанеся значительные разрушения.

Корреспондент рассказал новые детали ночного обстрела Запорожья: смотрите видео

В городе были проблемы с электро и водоснабжением

Из-за этих ударов в городе были проблемы с электроснабжением, а в некоторых районах – с водоснабжением. Сейчас энергоснабжение возобновлено, но на определенных маршрутах было остановлено движение троллейбусов,

– заметил корреспондент.

Кроме того, с 12 до 14 часов 10 октября не работала Днепровская ГЭС. О причинах пока не сообщали, вероятно, это также связано с вражеским обстрелом.

В Эстонии, Швеции и Литве осудили атаки россиян и на их действия отреагировали призывом о скорейшем предоставлении большего количества систем ПВО нашему государству. Россияне же в своих пабликах пытаются оправдаться и публикуют так называемую "аналитику" относительно атак по Запорожью. Так, они традиционно пытаются обвинить в обстрелах ВСУ,

В то же время идет разбор завалов многоэтажки в спальном районе, куда ракета попала накануне. Сообщается о 14 погибших и 74 раненых в результате атаки оккупантов.

Добавим, что ночью 9 октября оккупанты также нанесли удар по Запорожью, выпустив из Ту-22М3 4 крылатых ракеты Х-22 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из Су-35. Кроме того, захватчики выпустили 16 ракет из ЗРК С-300.