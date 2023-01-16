Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: есть разрушения и раненые

Запорожье в очередной раз потерпело ракетный удар ночью 16 января. Оккупанты попали в объекты гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры.

Также местные власти сообщили, что в результате атаки несколько человек получили ранения. На месте попаданий работают все соответствующие службы, об окончательных последствиях удара сообщат впоследствии.

Сутками ранее Россияне обстреляли Запорожье и Николаевщину: на гражданском объекте вспыхнул пожар

Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье ракетами

В 00:49 ночью 16 января в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. В это время россияне атаковали областной центр и окрестности ракетами, по всей вероятности, из комплексов С-300.

Отбой объявили в 01:27. В то же время глава областной военной администрации Александр Старух подтвердил в телеграме ракетную атаку и факт попадания вражеских снарядов в мирные объекты.

Есть разрушения объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Поступила информация о нескольких легкораненых. На месте работают все соответствующие службы,

– написал он.

Местные паблики также сообщили, что на месте по меньшей мере одного из попаданий возник пожар. Также в городе кое-где пропал сигнал Т2.

Секретарь горсовета Анатолий Куртев призвал горожан звонить на специальные номера, если их дом получил повреждения: (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.

Также он опубликовал фото одного из последствий прилета. Иные фото показали местные телеграм-каналы.

Последствия атаки россиян на Запорожье 16 января / Фото Куртева и "Это Запорожье"

Кратко об общей ситуации на Запорожском направлении