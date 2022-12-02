Россияне ракетами ударили по Запорожью: загорелся объект инфраструктуры

Ночью 2 декабря во время воздушной тревоги в Запорожье раздались взрывы. Местные власти подтвердили "прилеты" и рассказали, что враг попал по инфраструктурному объекту.

О подробностях ракетных обстрелов рассказал секретарь городского совета Анатолий Куртев. Он отметил, что удар был очень мощным.

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Вспыхнул масштабный пожар

В результате вражеской атаки горит здание инфраструктурного объекта. От взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла,

– написал Куртев.

В местных властях отметили, что на месте уже работают соответствующие службы. Пока никакой информации о пострадавших и масштабе разрушений нет. Все данные пока уточняют, заметил Куртев.

Если ваш дом получил повреждения, сообщайте об этом на 15-80.

Отметим, что до взрывов воздушная тревога была объявлена в нескольких восточных и южных областях Украины. Громко было на Харьковщине: там россияне попали в многоэтажку в селе недалеко от Чугуева.

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Последние ракетные обстрелы в Украине: что известно

1 декабря россияне обстреляли предприятие ДТЭК. Два человека были ранены. Пока неизвестно – где именно произошла эта атака.

Из-за ракетных обстрелов ТЭЦ в Ладыжине Винницкой области тысячи людей остались без тепла. К счастью, 1 декабря теплоснабжение домов местных жителей возобновили.

Между тем, в Минобороны призвали население не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Цель же врага не изменилась. Москва продолжает разрушать энергетическую инфраструктуру Украины.

Смотрите в видео – Реален ли в Украине блекаут: