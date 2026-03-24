Попало 6 дронов и 5 баллистических ракет: как Запорожье пережило страшную атаку россиян

В ночь на 24 марта россияне терроризировали жителей Запорожья, а на утро нанесли повторный удар по городу. К сожалению, известно о попадании дрона в дом и гибели одного человека.

Как рассказал 24 Каналу корреспондент из Запорожья, уже в 2 часа ночи мониторинговые каналы сообщали о десятке беспилотников, которые летят к городу. После этого начались взрывы.

Какие последствия атаки на Запорожье?

Больше всего пострадала 16-этажка на Запорожской набережной, куда попал один из дронов. На восьмом этаже жила семья переселенцев. К сожалению, в результате удара мужчина погиб, его жену увезли в больницу.

Стоит отметить, что говорится о монолитном, крепком доме, который возводили еще во времена Советского Союза. Видимо, технология действительно не подвела, потому что последствия от попадания дрона могли быть значительно большими.

Работникам ГСЧС пришлось работать с автоподъемника, поскольку тушить пожар на восьмом этаже очень сложно.

Но одними дронами все не ограничилось, потом полетели баллистические ракеты. Областная администрация сообщила, что ударных беспилотников, которые попали, было 6, а также 5 баллистических ракет,

– рассказал корреспондент из Запорожья.

Под ударом оказались жилые кварталы, объекты инфраструктуры. Девять человек ранены, всем им оказывают медицинскую помощь. Кроме этого, повреждены 20 многоэтажных домов, 6 частных домов, магазин, нежилые здания, предприятия.

Один из пораженных домов находится рядом с тем, который был разрушен ранее. Только недавно его отстроили, люди вернулись в свои квартиры и снова рядом прилетело.

Утром атаки дронами продолжались. В одном районе сгорела бензозаправка, в которую попал беспилотник. Там пострадал 50-летний мужчина,

– добавил корреспондент из Запорожья.

В общем, областная администрация за сутки насчитала 820 ударов, пострадали 44 населенных пункта. Кроме ракетных ударов много стреляла артиллерия. Было 311 артударов, в основном больше по Ореховскому и Гуляйпольскому районам.

Прилетело 480 беспилотников различных модификаций и 4 раза стреляли реактивные системы залпового огня. После этих атак поступило несколько десятков сообщений о разрушении различных объектов.

