Попало 6 дронов и 5 баллистических ракет: как Запорожье пережило страшную атаку россиян
- Во время атаки на Запорожье попало 6 дронов и 5 баллистических ракет, пострадали жилые кварталы и инфраструктура, 9 человек ранены, погиб мужчина.
- Областная администрация сообщила о 820 ударах за сутки, в том числе 311 артударах, 480 беспилотниках различных модификаций, 4 раза стреляли реактивные системы залпового огня.
В ночь на 24 марта россияне терроризировали жителей Запорожья, а на утро нанесли повторный удар по городу. К сожалению, известно о попадании дрона в дом и гибели одного человека.
Как рассказал 24 Каналу корреспондент из Запорожья, уже в 2 часа ночи мониторинговые каналы сообщали о десятке беспилотников, которые летят к городу. После этого начались взрывы.
Какие последствия атаки на Запорожье?
Больше всего пострадала 16-этажка на Запорожской набережной, куда попал один из дронов. На восьмом этаже жила семья переселенцев. К сожалению, в результате удара мужчина погиб, его жену увезли в больницу.
Стоит отметить, что говорится о монолитном, крепком доме, который возводили еще во времена Советского Союза. Видимо, технология действительно не подвела, потому что последствия от попадания дрона могли быть значительно большими.
Работникам ГСЧС пришлось работать с автоподъемника, поскольку тушить пожар на восьмом этаже очень сложно.
Но одними дронами все не ограничилось, потом полетели баллистические ракеты. Областная администрация сообщила, что ударных беспилотников, которые попали, было 6, а также 5 баллистических ракет,
– рассказал корреспондент из Запорожья.
Под ударом оказались жилые кварталы, объекты инфраструктуры. Девять человек ранены, всем им оказывают медицинскую помощь. Кроме этого, повреждены 20 многоэтажных домов, 6 частных домов, магазин, нежилые здания, предприятия.
Один из пораженных домов находится рядом с тем, который был разрушен ранее. Только недавно его отстроили, люди вернулись в свои квартиры и снова рядом прилетело.
Утром атаки дронами продолжались. В одном районе сгорела бензозаправка, в которую попал беспилотник. Там пострадал 50-летний мужчина,
– добавил корреспондент из Запорожья.
В общем, областная администрация за сутки насчитала 820 ударов, пострадали 44 населенных пункта. Кроме ракетных ударов много стреляла артиллерия. Было 311 артударов, в основном больше по Ореховскому и Гуляйпольскому районам.
Прилетело 480 беспилотников различных модификаций и 4 раза стреляли реактивные системы залпового огня. После этих атак поступило несколько десятков сообщений о разрушении различных объектов.
Куда еще бил враг во время массированной атаки 24 марта?
Россияне провели комбинированный обстрел, использовав баллистические, крылатые ракеты, сотни беспилотников. Они целились в критическую инфраструктуру, жилые дома. Силами ПВО удалось обезвредить 18 крылатых ракет Х-101 и 5 крылатых ракет "Искандер-К". К сожалению, баллистику не смогли перехватить. Зафиксировано попадание 6 ракет.
Кроме Запорожья, под ударом оказалась Полтавская область. Враг повредил жилые дома и отель. К сожалению, известно о гибели одного человека. Жители города слышали по меньшей мере 10 взрывов, летели дроны и баллистика.
В Харьковской области россияне также убили мирного человека. Они атаковали дроном вагон электропоезда, погиб пассажир. У машиниста и его помощника – острая реакция на стресс. Поезд стал мишенью, когда находился на станции Слатино.