Под утро враг атаковал Запорожье: повреждены инфраструктурные объекты

Российские враги продолжают обстреливать Запорожье. Стало известно, что под утро 27 сентября оккупанты нанесли удар, в результате чего повреждения получили объекты инфраструктуры.

О последствиях ракетных обстрелов Запорожья рассказал глава ОВА Александр Старух. Он отметил, что враг попал в областной центр.

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Ракеты попали в объекты инфраструктуры

Как отметил Старух в 05:23, российские военные снова атаковали объекты инфраструктуры. Детали прилета он не называл. Что касается пострадавших, а также разрушений, то соответствующая информация пока уточняется.

Жителей он призвал соблюдать меры безопасности. Глава ОВА отметил важность реагирования на воздушную тревогу. Как только раздаются сирены – необходимо сразу же переходить в укрытие. Там следует оставаться до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

Как отмечают местные телеграм-каналы, в городе зафиксировали около 10 прилетов. Известно также о работе ПВО. Также поступила информация о том, что в некоторых районах Запорожья в результате ракетных обстрелов исчез свет.

Уже в 05:58 поступила информация от секретаря городского совета Анатолия Куртева . Он отметил, что в результате ракетной атаки по городу вспыхнул пожар. По его словам, к сожалению, вспыхнул пожар. На месте попаданий, добавил он, продолжают работу соответствующие службы.

Отметим, что корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Запорожье в 05.14. Добавим, что воздушная тревога в области раздалась в 05:11.

Напомним, что накануне Запорожье также обстреляли ночью. В результате атаки на местах попаданий вспыхнули пожары. Известно о разрушении жилых домов. Также враг уничтожил образовательное учреждение и заведение здравоохранения.

Оккупанты уничтожили аэропорт в Кривом Роге

Накануне российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Как отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, оккупанты попали в аэропорт.

По объекту враг выпустил ракету типа Х-59. Известно, что инфраструктура аэропорта была разрушена. Причем достаточно существенно – в дальнейшем использовать аэродром, а также оборудование невозможно, подчеркнул Резниченко.

К счастью, в результате ракетного удара не пострадали люди.

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