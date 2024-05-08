Массированная атака на Запорожье: в ОВА рассказали о последствиях

Во время массированной атаки по Украине 8 мая Россия атаковала и многострадальное Запорожье. К сожалению, в городе есть попадания по критической и гражданской инфраструктуре.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что оккупанты попали по объектам критической и гражданской инфраструктуры.

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Россия обстреляла Запорожье

Первый взрыв в Запорожье прогремел после 4 утра. Впоследствии в городе в течение часа раздавался еще ряд взрывов.

Позже Иван Федоров рассказал о последствиях обстрела в своем телеграмм-канале.

Россияне снова массированно атаковали мирное Запорожье. Поцелили по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Есть разрушения. Предварительно, без пострадавших,

– написал Федоров.

Секретарь городского совета Регина Харченко также сообщила, что россияне попали по объекту энергетики.

Утром Запорожье подверглось вражескому удару. В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Также оккупанты попали по энергетическому объекту,

– написала Харченко.

Она добавила, что все подразделения Запорожского городского совета на местах и работают над ликвидацией последствий атаки.

Отметим, что этой ночью российская армия массированно обстреляла Украину. Масштабная воздушная тревога звучала дважды.

Россия попала в энергетические объекты в 6 регионах