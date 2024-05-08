Массированная атака на Запорожье: в ОВА рассказали о последствиях
Источник:Иван Федоров
Во время массированной атаки по Украине 8 мая Россия атаковала и многострадальное Запорожье. К сожалению, в городе есть попадания по критической и гражданской инфраструктуре.
Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что оккупанты попали по объектам критической и гражданской инфраструктуры.
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Россия обстреляла Запорожье
Первый взрыв в Запорожье прогремел после 4 утра. Впоследствии в городе в течение часа раздавался еще ряд взрывов.
Позже Иван Федоров рассказал о последствиях обстрела в своем телеграмм-канале.
Россияне снова массированно атаковали мирное Запорожье. Поцелили по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Есть разрушения. Предварительно, без пострадавших,
– написал Федоров.
Секретарь городского совета Регина Харченко также сообщила, что россияне попали по объекту энергетики.
Утром Запорожье подверглось вражескому удару. В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Также оккупанты попали по энергетическому объекту,
– написала Харченко.
Она добавила, что все подразделения Запорожского городского совета на местах и работают над ликвидацией последствий атаки.
Отметим, что этой ночью российская армия массированно обстреляла Украину. Масштабная воздушная тревога звучала дважды.
Россия попала в энергетические объекты в 6 регионах
- В Минэнерго сообщили, что Россия обстреляла объекты генерации и передачи электроэнергии в 6 регионах, а именно: в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
- В Генштабе добавили, что в результате вражеской атаки есть раненые. Повреждения получили много многоэтажек и другие объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.
- В частности пожар на объекте гражданской инфраструктуры случилась и в Киевской области случилась. По состоянию на данный момент известно о 2 пострадавших.