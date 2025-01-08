13 погибших и десятки раненых: все, что известно о циничном обстреле Запорожья 8 января

В среду, 8 января, российские войска ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Вражеские КАБы взорвались среди скопления людей – сообщается о 13 погибших и 33 раненых в результате атаки.

На месте происшествия завершилась аварийно-спасательная операция: там работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и профильные службы города. Все, что известно о жестоком обстреле Запорожья 8 января – сообщает 24 Канал.

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Что известно об ударе

В полиции сообщили, что 8 января около 15:40 российские войска нанесли два удара управляемыми авиабомбами (ФАБ-500 с УМПК) по территории Запорожья. Они взорвались среди скопления людей – вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Правоохранители отметили, что в результате удара загорелись здание и автотранспорт.

Справка. ФАБ-500 – это разработанная в СССР 500-килограммовая авиационная бомба обычного снаряжения с фугасной боеголовкой. Она предназначена для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, энергетических сооружений, фортификационных укреплений и военной техники.

Какие последствия атаки на Запорожье

В 20:30 Национальная полиция Украины сообщила, что поисково-спасательные работы на месте обстрела в Запорожье завершены. В результате российской атаки 13 человек погибли, 33 получили ранения. Полицейские парамедики также спасли 5 человек.

Сейчас личности погибших устанавливают криминалисты и работники центра розыска граждан, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Известно, что большинство из пострадавших просто находились на улице и в общественном транспорте. В результате обстрела также было повреждено 28 транспортных средств, в частности трамвай и маршрутное такси.

Правоохранители показали последствия ударов КАБами / Фото: Нацполиция

Впоследствии в Запорожском горсовете сообщили, что захоронение погибших в результате обстрела осуществляется за средства местного бюджета через СКП "Запорожская ритуальная служба".

Отмечается, что родственникам погибших необходимо обращаться по телефонам:

(067) 135 32 62

(063) 576 77 42

Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что уже в третий раз за последний месяц из-за вражеских атак врага в Запорожской области будет объявлен День траура. По его словам, после атаки 8 января в больницы за помощью обратилось по меньшей мере 80 человек.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Зеленский отреагировал на обстрел

В своем вечернем обращении президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибших в Запорожье. По его словам, это был удар "просто по городу, по обычным людям".

Абсолютно сознательный удар российской армии. Это снова демонстрирует, что на самом деле нужно России. Они хотят только войны и только жертв,

– сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что именно поэтому необходимо давить на Москву и принуждать Россию к миру – делать и в дальнейшем все необходимое, чтобы защитить жизнь и остановить смерти. Отдельно Зеленский отметил, что критически важно при этом сохранить единство всех партнеров: Америки и Европы, всех партнеров в мире, которые помогают.