Российская атака по Запорожью и области: есть погибший и раненый ребенок

Россия вновь атаковала Запорожье и область. В результате обстрелов погиб человек, ребенка госпитализировали.

В течение 22 ноября Запорожская область оказалась под мощным обстрелом российских войск. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Что известно об атаке врага по Запорожью

Всего было зафиксировано 433 удара по 16 населенным пунктам региона.

В результате авиаудара по Запорожскому району погиб 55-летний мужчина, а 11-летний мальчик получил ранения во время атаки на город. Российские войска совершили 15 авиаударов по таким населенным пунктам, как Запорожье, Таврическое, Степногорск, Лукьяновское, Малая Токмачка и Новопавловка.

Обратите внимание! Также зафиксировано 233 атаки дронов различных модификаций на Беленькое, Приморское, Лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку. Кроме того, было осуществлено 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 185 артиллерийских ударов, которые накрыли территории вокруг Лобкового, Орехова, Щербаков и других городов.

В результате разрушений пострадали десятки жилых домов и объектов инфраструктуры. Всего было получено 28 сообщений о повреждениях.