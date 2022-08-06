На Запорожской АЭС может быть, как на Фукусиме, – химик Репич

россияне обстрелами повредили электросеть в оккупированном Энергодаре. Из-за этого один из энергоблоков Запорожской АЭС отключили в аварийном порядке. Может ли это представлять угрозу выброса радиации – читайте объяснение химика в статье.

Об этом 24 каналу рассказал кандидат химических наук и преподаватель химии Глеб Репич. Он подчеркнул, что реально достоверной информации о том, что в оккупированном Энергодаре раздавались взрывы возле АЭС, к сожалению, нет.

К теме Нужно готовиться к самому худшему, – мэр Энергодара о ситуации на ЗАЭС

Но, по его словам, эти реакторы ЗАЭС намного безопаснее, чем те, которые были в Чернобыле.

И в принципе такой ситуации, которая произошла в Чернобыле с выбросом радиации, здесь не будет. Потому что этот реактор гораздо более безопасен и защищен. То есть пробиться взрывчаткой в сам реактор будет достаточно трудно, потому что там много метров бетона и стали,

– заверил Репич.

Однако химик ответил, что, как известно из аварии на станции в Фукусиме, для того, чтобы произошла авария, не обязательно поражать сам реактор.

"Можно ударить по той системе, которая поддерживает безопасность этого реактора. Например, на станции в Фукусиме поразили систему охлаждения, реакторы перегрелись и в результате произошла авария, хотя и не такая масштабная, как в Чернобыле", – пояснил он.

Репич подчеркнул, что там повредили линию, которая доставляет водород к самому реактору, а водород используется в качестве охлаждения для турбины.

Если так произойдет, что станция будет отключена от энергоснабжения из-за повреждений, например, если повредят все линии электропередач или какие-либо дополнительные резервные энергоустановки, питающие АЭС, то мы можем получить такую ситуацию, как на Фукусиме, когда ядерное топливо внутри реактора перегреется и ядерная зола расплавится,

– предупредил химик.

По его мнению, это может привести к серьезным выбросам радиации в атмосферу.

"Риски выброса радиации есть, но трудно предсказать, какой будет радиус, на это влияет много факторов", – добавил он.

Репич прокомментировал ситуацию с обстрелами ЗАЭС и угрозу этого: видео​



К слову, "Энергоатом" сообщил, что зафиксировали 3 "прилета" на площадку станции. В частности, боеприпасы попали возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Перед обстрелом россияне спешно покинули территорию АЭС.

В то же время, местный корреспондент говорит, что россияне понимают, что если там что-то серьезное взорвать, то они нахватаются радиации, как Чернобыльские пожарные во время аварии в 86 году, и это будет смерть.

Он заверил, что оккупанты не смогут повредить АЭС, потому что там крепкие корпуса энергоблоков, там нужно бить серьезными боеприпасами. Но рядом с АЭС находится площадка сухого ядерного топлива, и если боеприпасами ударить по ней, то можно разбить какой-то контейнер и получить заметную утечку радиации.