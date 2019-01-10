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      Обстрел рабочих "Воды Донбасса": одного человека госпитализировали

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      Одного работника "Воды Донбасса", попавшего под обстрелы, госпитализировали
      Одного работника "Воды Донбасса", попавшего под обстрелы, госпитализировали / Иллюстративное фото

      Один сотрудник коммунального предприятия "Вода Донбасса", который получил ранения 10 января в результате обстрела, госпитализирован в больницу оккупированной Ясиноватой.

      Ранее 24 канал сообщал, что 10 января в селе Крутая Балка на Донетчине были ранены трое сотрудников коммунального предприятия "Вода Донбасса". Произошло это, когда те расчищали дорогу к насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

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      Как сообщает "Громадське" со ссылкой на СМИ пророссийских боевиков, сотрудник "Вода Донбасса" 1963 года получил слепое осколочное ранение левой части грудной клетки, его госпитализировали.

      В то же время еще двое работников получили контузию, они от госпитализации отказались.

      Враг обвиняет в обстреле украинскую сторону.

      Обвинения о якобы обстреле со стороны украинцев – далеко не первая провокация пророссийских оккупантов. Так, по данным пресс-центра Операции объединенных сил, в конце декабря 2018 года на Луганщине в районе населенного пункта Голубовское боевики обстреляли собственные позиции. По убеждению украинских военных, целью такого шага было устроить провокацию и скомпрометировать воинов ОС.

      Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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