Обстріл робітників "Води Донбасу": одну людину госпіталізували

Один співробітник комунального підприємства "Вода Донбасу", який отримав поранення 10 січня унаслідок обстрілу, госпіталізований у лікарню окупованої Ясинуватої.

Раніше 24 канал повідомляв, що 10 січня у селі Крута Балка на Донеччині було поранено трьох співробітників комунального підприємства "Вода Донбасу". Сталося це, коли ті розчищали дорогу до насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу.

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Як повідомляє "Громадське" з посиланням на ЗМІ проросійських бойовиків, співробітник "Вода Донбасу" 1963 року отримав сліпе осколкове поранення лівої частини грудної клітини, його госпіталізували.

Водночас ще двоє працівників отримали контузію, вони від госпіталізації відмовилися.

Ворог звинувачує у обстрілі українську сторону.

Звинувачення про начебто обстріл з боку українців – далеко не перша провокація проросійських окупантів. Так, за даними прес-центру Операції об’єднаних сил, наприкінці грудня 2018 року на Луганщині у районі населеного пункту Голубівське бойовики обстріляли власні позиції. На переконання українських військових, метою такого кроку було влаштувати провокацію та скомпрометувати воїнів ОС.