Какова вероятность, что Россия будет запускать ракеты из Средиземного моря: анализ от Воздушных сил
Вряд ли Россия рискнет провоцировать какую-то из стран НАТО и запускать ракеты из Средиземного моря. Оккупанты могут позволить себе пересекать воздушное пространство Молдовы, но не Турции.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 канал.
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"Мне неизвестно, чтобы из Средиземного моря запускали ракеты. Делают это из Черного моря, а из Азовского запускают дроны-камикадзе", – сказал Игнат.
С Босфора не атакуют
По словам спикера Воздушных сил, через Молдову летят ракеты – "Калибры" и Х-101. Что касается Босфора, то он закрыт сегодня.
Те корабли, которые стоят с носителями, просто плавают,
– отметил Игнат.
Сегодня Военно-Морские Силы ВСУ сообщили, что в Средиземном море базируются 9 вражеских кораблей, 5 носителей "Калибров". Общий залп составляет 76 ракет.
Россия атакует ракетами из морей / Инфографика ВМС ВСУ
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