Украине, чтобы пережить этот очень сложный период, необходимо увеличить свой потенциал. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, добавив, что речь идет именно о противовоздушной обороне.

Как Украине бороться с баллистическим оружием россиян

В противовоздушную оборону входят средства уничтожения аэродинамических целей, к которым относятся самолеты, крылатые ракеты, беспилотные аппараты, вертолеты. Ну а противоракетная оборона предполагает именно борьбу с ракетами.

Поэтому понятно, что политическое руководство занимается поиском боеприпасов, антибаллистических ракет, но не только для Patriot, но и для других систем, чтобы противодействовать врагу в широком спектре.

Президент официально заявлял, что противоракеты есть в Германии, Польше. Польское руководство заявило, что готово их передать, но вопрос в том, когда, ведь ракеты нужны уже сегодня.

То есть нужно наращивать и активизировать работу в этом направлении. Учитывая, что у нас батарей Patriot, особенно PAC-3, небольшое количество. В свое время президент Трамп обещал 17–18 батарей. Наш президент говорил, что потребность составляет 25, а сейчас их значительно меньше,

– добавил Игорь Романенко.

Но уже сегодня нужно снижать потенциал российской баллистической ракетной программы, то есть укреплять наши средства нанесения удара. Сюда должны входить не только ударные дроны различных типов, где у нас есть прогресс. Нам нужно ракетное оружие, авиационные средства с самолетов F-16 с информационным обеспечением.

"Нужно наносить удары по местам, где производят запчасти для этих ракет, где происходит сборка, хранение, во время перемещения к пусковым площадкам и непосредственно по всем площадкам", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Романенко о борьбе с баллистической ракетной угрозой со стороны России: смотрите видео

Уже проводим успешные испытания

Мы ожидаем баллистику не только от компании Fire Point, но и от государственной компании. Есть информация, что успешно провели испытания программы "Сапсан", там мощная ракета дальностью до 500 километров.

Есть совместная с американцами модификация советских комплексов С-300, чтобы можно было использовать и старые ракеты в этом комплексе. Но ведется работа по модернизации как самого комплекса, так и ракет, чтобы он стал антибаллистическим.

Кроме того, рассматривается возможность применения F-16 с американскими ракетами RAM. Но пока американцы дают разрешение на применение только с советских самолетов, поскольку F-16 все равно производились в Соединенных Штатах.

А они не хотят напрягать россиян из-за этого. Также разрешение на использование Starlink для сбора разведывательных данных по этим площадкам и объектам. А почему? Потому что россияне в этом конкурируют с американцами, помимо всего прочего, вот насколько там они нам помогают,

– подчеркнул Романенко.

Отметим, Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с США о предоставлении противоракетных ракет. Впрочем, этого количества все равно будет мало. Он добавил, что работает с поляками и немцами, чтобы получить больше помощи.