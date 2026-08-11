Україні для того, щоб пережити цей дуже складний період потрібно збільшити свій потенціал. Таку думку 24 Каналу висловив генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, додавши, що мовиться саме про протиповітряну оборону.

Як Україні боротися з балістикою росіян

До протиповітряної оборони входять спроможності знищення аеродинамічних цілей, до яких відносяться літаки, крилаті ракети, безпілотні апарати, гелікоптери. Ну а протиракетна передбачає саме боротьбу з ракетами.

Тому зрозуміло, що політичне керівництво займається пошуком боєприпасів, антибалістичних ракет, але не тільки до Patriot, а й до інших системах, щоб протидіяти ворогу в широкому спектрі.

Президент офіційно заявляв, що антиракети є в Німеччині, Польщі. Польське керівництво заявило, що воно готове їх передавати, але питання – коли, бо ракети потрібні вже сьогодні.

Тобто треба збільшувати, інтенсифікувати роботу в цьому напрямі. З урахуванням того, що у нас батарей Patriot, особливо PAC-3, є невелика кількість. У свій час президент Трамп обіцяв 17– 18 батарей. Наш президент говорив, що потреба є на 25, а зараз їх значно менше,

– додав Ігор Романенко.

Але вже сьогодні потрібно зменшувати потенціал вироблення російської балістики, тобто зміцнювати наші засоби завдання удару. Сюди мають входити не тільки ударні дрони різних типів, де в нас є прогрес. Нам потрібна ракетна зброя, авіаційні засоби з літаків F-16 з інформаційним забезпеченням.

"Треба бити по місцях, де виробляють запчастини до цих ракет, де відбувається збірка, зберігання, під час пересування до пускових майданчиків і безпосередньо на всі майданчики", – підкреслив генерал-лейтенант.

Романенко про боротьбу з балістикою Росію: дивіться відео

Уже проводимо успішні випробування

Ми очікуємо балістику не тільки від компанії Fire Point, але й від державної компанії. Є інформація, що успішно провели випробування програми "Сапсан", там потужна ракета до 500 кілометрів.

Є модифікація спільна з американцями радянських комплексів С-300 для того, щоб випускати і старі ракети до цього комплексу. Але проводиться робота з модернізації як самого комплексу, так і ракет, щоб він став антибалістичним.

Крім того, напрям застосування F-16 з американськими ракетами RAM. Але поки на застосування дають дозвіл американці тільки з радянських літаків, тому що F-16 все одно вироблялися в Сполучених Штатах.

А вони не хочуть напружувати росіян через це. Також дозвіл на використання Starlink для того, щоб з’ясовувати розвідувальні дані по тих майданчиках і об’єктах. А чому? Тому що росіяни в цьому конкуренти з американцями, крім усього іншого, ось наскільки там вони нам допомагають,

– підкреслив Романенко.

Зауважимо, Володимир Зеленський повідомив про домовленості зі США у наданні протибалістичних ракет. Втім цієї кількості все одно буде мало. Він додав, що працює з поляками та німцями, щоб отримати більшу допомогу.