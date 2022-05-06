Обстрелы, боевые действия и усиление ПВО: активность врага на главных направлениях наступления

За сутки 5 мая российские войска наиболее активны были на Донецком и Таврическом направлениях. Враги продолжают штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе, применяя для этого авиацию.

В Генштабе отметили: враги не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне. Россияне хотят удержать сухопутный коридор во временно оккупированный Крым и установить полный контроль над Луганщиной и Донетчиной.

К теме В Мариуполе враг при поддержке авиации возобновил штурм "Азовстали"

Слобожанское направление

Здесь активные боевые действия враг не проводил. Россияне обстреливали из реактивной и ствольной артиллерии Харьков. Под огонь попали как жилые кварталы областного центра, так и пригород.

Противник увеличивает систему противовоздушной обороны и материально-техническое обеспечение. Сейчас россияне проводят перегруппировку, чтобы восстановить боеспособность своих подразделений. Вражеские войска постоянно осуществляют воздушную разведку.

Донецкое и Таврическое направления

Купянскую городскую больницу превратили в военный госпиталь. Там находятся около 300 раненых оккупантов.

Именно на этих направлениях враг проводит самые активные боевые действия.

На Лиманском направлении россияне обстреливали наши позиции.

На Попаснянском направлении войска агрессора хотят установить полный контроль над Попасной и возобновить наступление на Северск и Лиман.

На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не было. Однако россияне обстреливали наши войска, чтобы уничтожить артиллерийские подразделения.

В Мариуполе российские войска блокируют наших защитников на "Азовстали". В отдельных районах силы противника возобновили штурмовые действия, для этого они используют авиацию.

Читайте также Нет признаков, что Беларусь планирует стать активным участником войны в Украине - Пентагон

Южнобужское направление

Здесь тоже активных боевых действий враг не проводил, а пытался удержать занятые рубежи, усиливал системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы. Украинские позиции россияне обстреливают. Агрессоры даже обстреливают те населенные пункты, из которых вышли.

Волынское и Полесское направления

Не было вражеских активных действий. На территории Беларуси войска проверяют боевую готовность.

Северское направление

Тоже не было активных действий врага и нет сформированной наступательной группировки. В приграничных с Украиной областях – Брянской, Курской и Белгородской – есть незначительное количество личного состава российских войск и техники.

Стоит прочесть Меркель создала иллюзию своей незаменимости, – эксперт о проблемах Шольца и оружии для Украины

Успехи ВСУ за предыдущие сутки: коротко

Подразделения Воздушных сил поразили 15 воздушных целей – 14 беспилотников и 1 самолет.

На территории Луганщины и Донбасса наши защитники отбили 11 атак врага.

ВСУ уничтожили 8 танков, 11 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники российских войск.

Советуем посмотреть: из Днепра достали металлолом, который когда-то был вертолетом России