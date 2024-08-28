Российский обстрел уничтожил почти пол села на Черниговщине

Российские войска 27 августа осуществили артиллерийский обстрел села одной из громад Новгород-Северского района на Черниговщине. В результате удара было уничтожено около 25 хозяйств в селе.

Российские войска продолжают атаковать приграничные регионы Украины. По данным следствия, военнослужащие оккупационной армии осуществили обстрел с территории России в обеденное время.

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Удар уничтожил почти пол села на Черниговщине

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В результате обстрела и последующего возгорания уничтожено и повреждено не менее 25 хозяйств, кроме того вызван пожар лесного массива рядом с селом.

– сообщили в прокуратуре.

В полиции также отмечали, что огонь уничтожил 70 гектаров настила в лесу.

Сведения о разрушениях пока уточняются. Ранее в ГСЧС сообщили, что работы продолжались до утра 28 августа.

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К слову, ранее взрыв прогремел также в Сумах. Воздушные силы в свою очередь предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.