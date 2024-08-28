Російські війська продовжують атакувати прикордонні регіони України. За даними слідства, військовослужбовці окупційної армії здійснили обстріл з території Росії в обідній час.

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Удар знищив майже пів села на Чернігівщині

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни

Внаслідок обстрілу та подальшого займання знищено та пошкоджено не менше 25 господарств, окрім того спричинено пожежу лісового масиву поряд з селом.

– повідомили в прокуратурі.

В поліці також зазначали, що вогонь знищив 70 гектарів настилу в лісі.

Відомості щодо руйнувань наразі уточнюються. Раніше в ДСНС повідомили, що роботи тривали до ранку 28 серпня.

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До слова, раніше вибух прогримів також у Сумах. Повітряні сили своєю чергою попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.