Трудный день: на Днепропетровщине рассказали детали ракетных обстрелов области

Враги 9 июля держали Днепропетровскую область под мощными обстрелами. Утром в Ингулецком районе погибли две женщины, а вечером под огонь российских войск попало Криворожье.

Об ужасном дне рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он отметил, что при обстреле Ингулецкого района одна женщина погибла на месте.

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Спасатели завершили обследование территории обстрела

Молодая девушка умерла уже в больнице – от тяжелых травм. Пострадали еще три человека, у них – осколочные ранения.

К вечеру спасатели обследовали территорию обстрела. Разрушения получили около полутора десятков домов: повреждены фасады, окна и балконы, несколько автомобилей. Специалисты ликвидировали аварию на газовой сети – из-за попадания снарядов. Также починили электрическую подстанцию.

С РСЗО враг ударил по Криворожскому району

Вечером российские войска били из реактивных систем залпового огня возле населенного пункта Радушное, что в Криворожском районе. Известно о трех "прилетах". По предварительной информации, жертв нет, однако данные о последствиях удара еще уточняются.

Сегодня российские оккупационные войска совершили очередное преступление против человечности. Еще раз показали, что Россия – это страна, которая финансирует терроризм и должна быть изолирована от всего цивилизованного мира.

– написал Лукашук.

После обстрела Никопольского района 8 июля спасатели обнаружили более 10 воронок и обломки от "Градов".

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Обстрелы россиянам Днепропетровщины: последние новости

6 июля россияне ударили по Покровску. В результате обстрела пострадали три человека, один из них – в тяжелом состоянии.

По Днепру и области 5 июля враги запустили сразу 7 ракет "Калибр". Шесть из них удалось сбить нашим силам ПВО.

Массированный ракетный удар нанесли по Днепру и 28 июня. Тогда украинские военные ликвидировали четыре из шести ракет.

Смотрите в видео – удар по Кривому Рогу: