Массированный обстрел Авдеевки, трагические новости из Краматорска и Угледара: ситуация на Донбассе

Россияне ведут хаотические обстрелы всей линии фронта Донецкой области. Под ударами оккупантов были города Авдеевка, Краматорск, Угледар и Николаевка.

В результате ракетных террористических атак ранения получили по меньшей мере 16 человек, есть погибшие. Об этом 24 каналу рассказала представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.

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россияне бьют по инфраструктуре

Представитель ОВА отметила, что ночью и утром российские оккупанты совершили хаотические обстрелы вдоль всей линии фронта.

Несмотря на то, что у нас было двое убитых и 11 раненых гражданских, ночь в целом прошла относительно спокойно. Около 6 утра российские оккупанты массированно обстреляли из РСЗО Авдеевку. Целили по центру, центру города, а также по Авдеевскому коксохимическому заводу,

– заявила Игнатченко.

По ее словам, около 9 утра россияне обстреляли город Николаевку и целенаправленно били по объекту критической инфраструктуры – по Славянской ТЭС.

"Оккупанты попали в определенные объекты на территории станции, сейчас в городе наблюдаются перебои с водоснабжением. Буквально несколько часов назад враг нанес удары по Краматорску и Константиновке. К сожалению, по состоянию на данный момент, имеем информацию о раненых", – добавила она.

В частности, в Краматорске ранения получили 4 человека, в Константиновке – информация все еще уточняется, но известно, что среди раненых есть ребенок. Кроме того, из-за обстрелов Угледара погибли 2 человека.

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Ситуация в области

Игнатченко подчеркнула, что вражеские обстрелы снова повторяются, поэтому призывы к эвакуации "основываются не на пустом месте".

"К сожалению, в любой момент ситуация может измениться и обостриться. Поэтому людям и тем, кто сейчас остается на Донбассе – стоит уехать в более безопасные области", – заверила спикер.

По ее словам, враг продолжает постоянные боевые действия и обстрелы, но линия обороны остается постоянной.

Происходят определенные тактические победы нашей армии, о которых должен рассказать Генштаб после стабилизационных мер. То, что оккупанты хотят – это одно, а то, что противопоставляют им украинские воины – это совсем другое. Донецкая область борется, и линия фронта постоянна благодаря ВСУ,

– резюмировала пресс-секретарь Донецкой ОВА.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Украинские военные успешно продвигаются на Востоке. Следующим участком наступления может стать линия от реки Оскол на Харьковщине до города Сватово Луганской области. Британские разведчики высказывали мнение, что российские подразделения попытаются вести упорную оборону в этом районе. Однако удастся ли им это – неизвестно.

Для врага очень важно удержать Лиман. Ведь оттуда ВСУ могут двигаться в сторону так называемых "республик" на Донбассе. ВСУ еще не освободили Лиман, ведь там очень сложный узел.

17 сентября стало известно, что украинские военные освободили в Донецкой области от врага населенные пункты Диброва и Щурово.

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