Внаслідок ракетних терористичних атак поранення отримали щонайменше 16 осіб, є загиблі. Про це 24 каналу розповіла речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко.

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росіяни б'ють по інфраструктурі

Представниця ОВА зазначила, що вночі та зранку російські окупанти здійснили хаотичні обстріли вздовж всієї лінії фронту.

Попри те, що ми мали двох вбитих і 11 поранених цивільних, ніч загалом пройшла відносно спокійно. Близько 6-ї ранку російські окупанти масовано обстріляли з РСЗО Авдіївку. Цілили по середмістю, центру міста, а також по Авдіївському коксохімічному заводу,

– заявила Ігнатченко.

За її словами, близько 9-ї ранку росіяни обстріляли місто Миколаївку й цілеспрямовано гатили по об'єкту критичної інфраструктури – по Слов'янській ТЕС.

"Окупанти влучили в певні об'єкти на території станції, зараз у місті спостерігаються перебої з водопостачанням. Буквально кілька годин тому ворог завдав ударів по Краматорську та Костянтинівці. На жаль, станом на тепер, маємо інформацію про поранених", – додала вона.

Зокрема, у Краматорську поранення отримали 4 людини, у Костянтинівці – інформація все ще уточнюється, але відомо, що серед поранених є дитина. Крім того, через обстріли Вугледару загинули 2 людини.

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Ситуація в області

Ігнатченко підкреслила, що ворожі обстріли знову повторюються, тому заклики до евакуації "ґрунтуються не на порожньому місці".

"На жаль, будь-якої миті ситуація може змінитися і загостритися. Тому людям і тим, хто зараз залишається на Донеччині – варто виїхати у більш безпечні області", – запевнила речниця.

З її слів, ворог продовжує постійні бойові дії та обстріли, але лінія оборони залишається сталою.

Відбуваються певні тактичні перемоги нашої армії, про які має розповісти Генштаб після стабілізаційних заходів. Те, що окупанти хочуть – це одне, а те, що протиставляють їм українські воїни – це зовсім інше. Донецька область бореться, і лінія фронту є сталою завдяки ЗСУ,

– резюмувала прессекретарка Донецької ОВА.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Українські військові успішно просуваються на Сході. Наступною ділянкою наступу може стати лінія від ріки Оскіл на Харківщині до міста Сватове на Луганщині. Британські розвідники висловлювали думку, що російські підрозділи спробують вести наполегливу оборону в цьому районі. Однак, чи вдасться їм це – невідомо.

Для ворога дуже важливо втримати Лиман. Адже звідти ЗСУ можуть рухатися у сторону так званих "республік" на Донбасі. ЗСУ ще не звільнили Лиман, адже там дуже складний вузол.

17 вересня стало відомо, що українські військові звільнили на Донеччині від ворога населені пункти Діброва та Щурове.

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