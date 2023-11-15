Россияне обстреляли территорию ТЭС в Донецкой области: ситуация в энергосистеме Украины
Источник:Минэнерго
В результате обстрелов и ухудшения погодных условий ситуация в энергосистеме Украины не так хороша. Значительное количество потребителей находятся без электроснабжения или газа.
Россия продолжает атаковать мирные города Украины. По состоянию на 15 ноября энергетическая ситуация в регионах стабильная, враг повреждает разные системы.
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Ситуация в регионах
- Донетчина
Враг продолжает обстреливать энергетические объекты. Состоялся обстрел территории вблизи ТЭС Донецкой области. К счастью, обошлось без пострадавших, энергетики ведут осмотр возможных повреждений.
Из-за боевых действий обесточивалось более 40 населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы.
- Черниговщина
Обстрелом враг повредил воздушную линию. Без света осталось около 500 потребителей.
- Харьковщина
Продолжаются ремонтные работы на энергетических объектах, поврежденных обстрелами. К работам привлекли саперов и спецтехнику.
Также в Харьковской области обстрелом был поврежден газопровод среднего давления. Без газа оставалось более 300 потребителей. Для большинства из них поставки уже возобновлены.
В то же время газовики вернули голубое топливо в населенный пункт, который из-за боевых действий с июля этого года оставался без газа.
- Херсон
За сутки в Херсоне энергетики питали 76 абонентов.
- Сумщина
Из-за технологических нарушений без света – 60 населенных пунктов.
- Киевщина и Днепропетровщина
В Днепропетровской и Киевской областях из-за непогоды отключены 11 населенных пунктов.
Свет возвращают
- Всего за сутки энергетики вернули свет более 23,6 тысячам потребителей. Без электроснабжения остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях.