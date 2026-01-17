Россия хочет оставить в лютые морозы без света и тепла: жуткие фото последствий атак на Харьков

Россия почти весь день 17 января целенаправленно атаковала энергетику Харьковщины. Так страна-террористка пытается оставить украинцев без тепла и света в сильные морозы.

Председатель ОВА Олег Синегубов показал жуткие последствия атак на Харьков и область, передает 24 Канал.

Какие последствия атак на энергетику Харьковщины?

Синегубов отметил, что российские атаки – это сознательный террор против гражданского населения.

Подло и цинично,

– подчеркнул он.

К сожалению, повреждения после обстрелов действительно серьезные.

На местах атак круглосуточно работают ГСЧС, энергетики, медики, коммунальщики, чтобы сохранить тепло- и электроснабжение для жителей Харькова и области.

Последствия атак на Харьков и область / Фото ОВА

"Спасибо каждому, кто сегодня на своем месте держит энергетическую инфраструктуру. Ваша работа - это тепло в домах и свет для тысяч семей", – также написал председатель ОВА. ️

Кроме того, он призвал всех быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Как пытаются стабилизировать ситуацию в энергетике?