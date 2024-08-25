Так, среди пострадавших в результате ракетного удара – ребенок.

Сначала отмечалось, что за медицинской помощью обратились двое пострадавших, – гражданский мужчина 23 лет и женщина 55 лет. По состоянию на 05:00 количество пострадавших возросло до 3.

Среди пострадавших – ребенок 4 лет. У него острая реакция на стресс, обошлось без госпитализации.