Начались 914 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения. При этом и сами ведут наступательную операцию на территории Курской области России.

О главных событиях дня по состоянию на 25 августа, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение Сил обороны, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также ВСУ взяли под контроль Суджу, враг наступает на Покровск: как изменилась линия фронта за неделю