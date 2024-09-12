"Обломки застряли в шторах": мать с ребенком чудом выжили во время удара КАБами по Харькову

Российские военные 12 сентября в очередной раз нанесли авиационные удары по Харькову и окрестностям. Враг попал ФАБ-250 с УМПК неподалеку частного жилого сектора в Киевском районе города.

Пострадало 5 человек, среди них 10-летняя девочка. Подробнее о последствиях российского террора 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Какие последствия удара по Киевскому району Харькова

Оккупанты атаковали уютный частный сектор возле зоны отдыха в Харькове. К счастью, снаряд взорвался не между домами, а немножко дальше. Поэтому серьезных разрушений и жертв удалось избежать.

Однако в результате российского обстрела повреждено более 15 жилых домов – побиты кровли, выбиты окна и тому подобное. Спасателям пришлось освобождать женщину с ребенком из их дома.

Мы были дома с ребенком и бабушкой. Я пришла с работы и мы все вместе сели пить чай. В этот момент раздался взрыв. Мы не пострадали из-за того, что все осколки застряли в шторах и одеяле,

– рассказала женщина, которая чудом спаслась с дочкой.

Во время обстрела россияне повредили мини-приют для животных, который харьковчанка сделала дома.

Я ехала домой с ребенком. Мы были в 100 метрах от нашего дома. И вдруг услышали этот треск, потом увидели дым, огонь. Мы понимаем, что это наш дом. Вся жизнь перед глазами, но хорошо, что все живы. У меня много собак, но слава Богу, все живы,

– сказала жительница поврежденного дома Людмила.

Сколько раз россияне обстреляли Харьковскую область

Кроме Харькова, оккупанты в четверг, 12 сентября, били по Дергачах. Там повреждены частные дома и 3 человека получили острую реакцию на стресс.

Россияне атаковали территорию "Экопарка" в селе Лесное Малоданиловской общины. Там находятся на реабилитации животные. К счастью, обошлось без повреждений и больших разрушений как было летом, когда пострадали животные и работники экопарка.

Вражеские войска также сильно обстреляли Боровую из РСЗО "Торнадо-С". В результате этого удара погибли 2 человека – 55-летняя Елена Кащеева и 76-летний Алексей Свинаренко.

Кроме того, 9 человек ранены, из которых двое в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи. Среди раненых есть спасатели, ведь россияне снова применили технику двойных ударов. Оккупанты дождались пока спасатели приедут тушить пожары от предыдущих обстрелов и попали еще раз.