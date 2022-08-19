5 ракетных ударов по Харькову утром: погибла женщина, охранявшая вуз

российские оккупанты утром 19 августа запустили не менее 5 ракет по Харькову. К сожалению, уже известно об одной погибшей женщине в результате циничной атаки.

россияне коварно атаковали Киевский, Немышлянский и Основянский районы города. Смертоносные снаряды враг запустил около 6 часов утра.

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Последствия утренних обстрелов Харькова

В Киевском районе разрушено здание одного из учреждений высшего образования, в Основянском – здание гражданского предприятия, в Немышлянском – 2 частных дома. К сожалению, погибла женщина, которая работала охранником вуза.

На месте попаданий уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется,

– заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Какая ситуация в области

В области тоже было неспокойно. В течение суток россияне обстреляли из артиллерии Чугуевский, Харьковский и Богодуховский районы области. Повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки, сгорели трава и пшеница в поле.

Кроме того, в Золочевской общине загорелись клуб, библиотека и поле. В Печенегах из-за обстрелов пострадал 68-летний мужчина.

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Активные боевые действия продолжаются на линии столкновения. Вражеские подразделения бьют по позициям Вооруженных Сил Украины из танков, реактивной и ствольной артиллерии, самолетов и вертолетов.

В районе Изюма россияне вели наступление на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дибровное, Сулиговка – Новая Дмитровка. Украинские защитники сдержали врага и нанесли ему ощутимые потери.

Сегодня в Харькове – день траура

Из-за особо мощных и кровавых обстрелов Харькова 17 и 18 августа мэр города Игорь Терехов объявил 19 августа днем траура. В этот день харьковчане вспомнят всех жертв российских обстрелов.

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