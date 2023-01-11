Повреждены дома и погибла собака: последствия взрывов на складе фейерверков в Харькове

В Харькове один из вражеских боеприпасов попал в состав с фейерверками. Несмотря на то, что город постоянно подвергается обстрелам, а также на запрет во время военного положения использовать фейерверки, в Харькове работали несколько магазинов с пиротехникой. Однако там продавали не пиротехническую продукцию.

Об этом рассказала 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, пожар был столь масштабным, а взрывы такими мощными, что пол города видели "салют", а остальные харьковчане его слышали.

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В Харькове придерживались запрета на использование пиротехники, и даже на Новый год не запускали фейерверков.

"Харьковчане шутят по поводу этой ситуации, что хоть и с опозданием, но "отпраздновали с салютом" Новый год", – сообщила корреспондентка.

Склад взорвали с РСЗО "Смерч"

Бойцам ГСЧС пришлось работать в сложных условиях, ведь, помимо детонации фейерверков, еще и была очень морозная ночь. Тем более что пожар был настолько масштабным, что ликвидировали его до 4 утра.

Правоохранители обследовали территорию и выяснили, что при взрыве обломки разлетелись на очень большое расстояние.

В частном секторе рядом разбило крыши. Части пиротехники прилетели в землю. А в одном из домовладений убило собаку. Повезло, что нет человеческих жертв и раненых,

– подчеркнула Анна Черненко.

От самого склада и зданий рядом ничего не осталось, потому что фейерверки взрывались изнутри помещения. Их фрагменты разбрасывало вокруг.

"К счастью, раненых и здесь нет. Охранники, услышав взрывы, отошли от помещения и вызвали спасателей, а затем наблюдали за зрелищем, которого давненько в Харькове не было", - отметила она.

Владимир, работник пострадавшего предприятия, рассказал, что склад полностью уничтожен, крыши нет. В зданиях рядом вылетели стекла из окон. При взрыве летали даже шлакоблоки.

О попадании в склад с пиротехникой в Харькове: смотрите видео

Попали в гражданское предприятие

Сразу после взрыва россияне в своих телеграмм-каналах начали писать, что это они взорвали какой-то склад якобы боеприпасов.

Однако правоохранители, работавшие ночь и утро, отметили, что на месте взрывов не было никаких складов ни со взрывчатой продукцией, ни какой-либо военной техники – только гражданское предприятие.

На месте мы видим остатки пиротехнических изделий, поэтому весь город слышал эти взрывы. Только после того, как прекратились взрывы и потушили пожар спасатели, полиция получила возможность отработать,

– отметила представитель полиции Харьковщины Елена Баранник.

По словам Анны Черненко, охранники склада говорили, что планировали запустить эти фейерверки в честь нашей победы. Но они взорвались немного раньше, так что придется покупать новые.

Ситуация в Харьковской области: коротко