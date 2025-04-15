Пытаются посеять панику: за сутки на Харьковщине враг убил 5 человек

Россияне продолжают наносить удары по Харьковщине, которые приносят не только разрушения, а, к сожалению, уносят жизни людей. Утром 15 апреля враг в очередной раз обстрелял Дергачевщину.

Оккупанты атаковали село Слатино Дергачевской городской громады в третий раз за последние четыре дня. Как отметила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, враг нанес удар по населенному пункту КАБами.

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Человек умер на пороге своего дома

В Слатино попадание призошло двумя КАБами в плотную жилую застройку, а также еще два управляемые авиационные бомбы ударили на окраине поселка.

Кроме жилых домов, пострадали гаражи, и главное – здание амбулатории – заведение, без которого населенный пункт не может существовать,

– отметила Черненко.

Также утром 14 апреля россияне ударили беспилотникам по Харькову, попав в продуктовые склады. Этот удар было слышно сразу в нескольких районах города.

В результате атаки возник большой пожар, пламя охватило около 1600 м². Пожарным пришлось ликвидировать его в течение примерно девяти часов.

Это была очень сложная работа. Россияне последние недели атаковали производства, а теперь начали бить по складам с продуктами. Они это делают не просто так, им нужно посеять панику,

– подчеркнула она.

За прошедшие сутки на Харьковщине из-за российских обстрелов, к сожалению, погибли пять человек.

В Купянске россияне ударили из РСЗО по частному сектору. В результате атаки погибли два пожилых человека – 68-летний мужчина и 61-летняя женщина.

Кроме того, в селе Шевченково Купянского района враг обстрелял жилой квартал, из-за чего погибла 77-летняя женщина и 52-летний мужчина. Один человек умер на пороге собственного дома. Возможно, хотел спастись в укрытии, или наоборот спрятаться в доме, но, к сожалению, не удалось.

Пятая жертва подорвалась на взрывном предмете в селе Меловое на Купянщине. Погибшему мужчине было 56 лет. Сейчас эксперты устанавливают, какой именно это был боеприпас.

Также стало известно от правоохранителей об обстоятельствах инцидента, произошедшего еще в августе 2024 года. Тогда подросток нашел боеприпас, принес его домой и хвастался им перед родными. Случайно он выстрелил и тяжело ранил свою мать и брата.

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Напомним, что россияне 14 апреля ударили дроном по продуктовому складу в Салтовском районе Харькова. В результате удара произошел масштабный пожар. Кроме того, взрывная волна нанесла повреждения четырем частным домам.

По информации ГСЧС, противник, вероятно, мог применить новый тип "Шахеда" с неизвестной боевой частью. Сейчас устанавливается, какое именно оружие использовал враг.