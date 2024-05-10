Приграничье Харьковщины под массовыми обстрелами: есть погибшие, ОВА обратилась к местным

Российская армия продолжает обстрелы населенных пунктов Харьковской области. В ОВА напомнили, что харьковчане имеют возможность эвакуироваться из региона.

Местные власти призвали граждан не медлить и напомнили алгоритм, как это можно сделать. Еще с начала полномасштабного вторжения в регионе налажены все действия. Ситуация в регионе чрезвычайно напряженная.

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Обращение к харьковчанам

Олег Синегубов написал, что в последние сутки на северном направлении Харьковской области продолжаются усиленные вражеские обстрелы. Враг применяет различные виды вооружения.

Председатель Харьковской областной военной администрации особенно обратился к жителям Волчанского и Липецкого направлений. Он отметил, что есть возможность эвакуироваться из региона.

Напоминаем, что действует "горячая линия" по вопросам эвакуации – обращайтесь по этому номеру телефона 0-800-33-92-91. Вас проконсультируют и обеспечат сопровождение на всех этапах,

– написал Синегубов.

Еще с 2022 года в Харьковской области разработаны маршруты эвакуации, а также налажена система выдачи гуманитарной помощи, временного расселения и тому подобное. Олег Синегубов призвал граждан не медлить и обезопасить себя и своих близких.

Обстановка по состоянию на сейчас

Владимир Зеленский подтвердил, что Россия начала наступательные действия на Харьковскую область. Украинские военные знали о таких планах врага. Сейчас на границе идет жесткий бой.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов также рассказал, что в результате вражеских обстрелов 10 мая есть раненые и погибшие:

В 9:45 враг атаковал село Бугаевка Волчанской общины. В результате обстрела поврежден частный дом. Без пострадавших.

Около 10 утра враг обстрелял Волчанск, в результате чего травмированы 2 гражданских человека.

В 12:50 в результате обстрела села Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина.

В 13:22 россияне снова обстреляли Волчанск. Оккупант нанес удар по частному дому – ранена 60-летняя женщина. В то же время в результате вражеского обстрела частного домовладения погиб гражданский мужчина, еще двое получили травмы – один из них под завалами дома.

Ситуация в Харьковской области