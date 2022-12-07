Ни дня без раненых или убитых: оккупанты беспощадно обстреливают Харьковщину

Российские оккупанты продолжают систематически обстреливать украинскую территорию. В частности, под постоянным огнем врага находится Харьковщина.

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли Харьковскую область много раз. В основном, враг гатил по Купянскому и Чугуевскому районам.

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Купянский район попадает под вражеские обстрелы по несколько раз в день. Чуть реже достается Чугуевскому району. Но населенные пункты там уже потерпели большие разрушения.

За последние сутки в Харьковской области из-за обстрелов 2 человека погибли и 2 были ранены. Нет ни дня, чтобы не было раненых или убитых,

– рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

В Харьковской области открыли более 9 тысяч дел о преступлениях оккупантов

В Харьковской области продолжают фиксировать преступления российских оккупантов. Прокуратура области уже открыла более 9 тысяч уголовных производств по фактам российской агрессии.

Многие случаи объединены в одно производство. К примеру, массовое захоронение украинцев в Изюме, где обнаружили 451 тело жертв россиян, стало основой для одного дела. Однако, если каждое производство разбирать на отдельные факты, то число преступлений россиян значительно превышает цифру в 9 тысяч.

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Есть ли угроза нового наступления на Харьковщину

Российские захватчики не оставляют попыток изменить ситуацию на фронте в свою пользу. В частности, россияне активизировались на Купянском направлении. В соцсетях распространяется информация о том, что оккупанты готовят новое наступление на эти территории.

Такие попытки наступления могут быть и, в принципе, россияне не прекращают попыток прорывов, разведки боем или обстрелов. Однако после освобождения территорий Харьковщины все подразделения, входящие в ВСУ, территориальную оборону и Нацгвардию, полностью подготовили свои позиции для защиты,

– сказала Черненко.

Журналистка добавила, что если россияне начнут наступление на Купянщинский район, то украинские защитники его не просто отразят, а еще и продвинутся дальше и начнут освобождать Луганщину.

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