В результате обстрелов Харьковскйо области погибла женщина: есть много раненых

российские военные в очередной раз обстреляли Харьковскую область, в результате чего много пострадавших. Под огнем оккупантов оказались сразу несколько районов Харьковской области.

В Харьковской области из-за обстрела 9 пострадавших

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха. По его словам, продолжаются перманентные обстрелы около линии столкновения в Богодуховском, Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах.

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Роман Семенуха сообщил, что в результате обстрелов зафиксировано 9 пострадавших. Сообщается, что 75-летняя женщина скончалась в результате полученных ранений.

В общем ситуация достаточно напряженная и перманентно ведутся боевые действия,

– констатировал заместитель председателя Харьковской ОВА.

Оккупанты массированно обстреляли Харьков

Роман Семенуха также рассказал, что оккупанты в ночь с 15 на 16 августа обстреляли гражданские объекты Харькова, не связанные с военной инфраструктурой.

Около 22 вечера из РСЗО были обстреляны центральные районы Харькова, в том числе Киевский район. Около 2 ночи, как сказал заместитель председателя Харьковской ОВА, было зафиксировано 7 ракет из Белгородской области, попавших в разные районы Харькова.

В результате обстрела Харькова есть повреждения объектов. По его словам, часть ракет попала в дорожное покрытие и взрывная волна выбила окна в жилых домах.

К счастью, от ракетных обстрелов этой ночью в Харькове не пострадал ни один человек.

россияне обстреляли украинские города

Отметим, что ночь с 15 на 16 августа была неспокойной в Харькове и других городах Украины. Поздним вечером 15 августа во время воздушной тревоги звуки взрывов звучали в Никополе и Харькове.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под артиллерийским огнем оказался Киевский район. Ночью появилась информация о новой серии взрывов в Харькове. россияне обстреляли сразу 5 районов города.

Неспокойной ночью была в Днепропетровской области, где от ударов российских военных страдали Никопольский и Криворожский районы. Оккупанты нанесли обстрелы из "Ураганов" и "Градов", в результате чего пострадали два человека.

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