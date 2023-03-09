Обломок попал в киоск: детали смертоносного обстрела Херсона
Источник:Херсонская ОВА
Российские оккупанты 9 марта ударили ракетами по остановке в Херсоне. Кроме того, обломки от боеприпаса попали в киоск, что был рядом.
К сожалению, без жертв не обошлось, – погибли 3 человека. Что известно о циничном акте террора россиян – рассказывает 24 Канал.
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В киоске погибла женщина: детали смертоносного удара
Утром глава Офиса Президента Андрей Ермак, что российские захватчики 9 марта в очередной раз обстреляли Херсон. В частности, оккупанты попали в остановку общественного транспорта на Корабельной площади.
Смертоносный снаряд попал в остановку в Херсоне / Фото "Общественное Херсон"
Известно, что в результате обстрела остановки погибли 3 человека. Двое из них стояли на остановке, куда попал снаряд. Еще одна женщина умерла от обломка ракеты, который прилетел в киоск.
Известно, что в результате обстрела остановки погибли 3 человека. Мужчина и женщина стояли на остановке, когда туда попал снаряд. Еще одна женщина умерла от обломка попавшей в киоск ракеты.
Также есть информация о, по меньшей мере, 2 пострадавших. По состоянию на 13.00 обстрелы города продолжаются.
В Херсонской ОВВ поделились кадрами с места событий. "На месте пожарища несколько минут назад была остановка общественного транспорта", – отметили в сообщении.
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Массированный удар оккупантов 9 марта: коротко о главном
- Ночью 9 марта враг совершил массированную ракетную и дроновую атаку по территории Украины. Всего оккупанты осуществили 81 пуск ракет и 8 пусков беспилотников.
- Украинским силам ПВО удалось сбить 34 крылатых ракеты и 4 дрона. В ходе нападения множественных ударов понесла Днепропетровская область.
- Во Львовской области вражеская ракета попала в два жилых дома – есть 5 погибших. Серия взрывов прогремела в Харькове.
- В то же время по столице захватчики били "Кинжалами". В Одесской области пострадал энергетическая инфраструктура.