На Херсонщине в результате атак России пострадали 10 человек, среди них полицейские и коммунальщики

Российские войска 4 – 5 мая массированно обстреляли Херсонщину. К сожалению известно о раненых.

Среди них полицейские и работники коммунального предприятия, есть разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Последствия обстрела Херсонщины

Херсонщина пострадала от обстрелов жилых кварталов из артиллерии, минометов, авиации, БпЛА, а также ракетного удара. Под ударами был Херсон, Ингулец, Приднепровское, Антоновка, Белозерка, Станислав, Черешенки, Садовое, Никольское, Берислав, Змиевка, Новорайск, Высокое, Дудчаны, Бургунка, Одрадокаменка, Тягинка, Львове.

Повреждены 2 многоквартирных и 3 частных дома, админздание, учебное заведение, магазины, 3 автомобиля, ангар предприятия, хозяйственная постройка.

По состоянию на 5 мая известно о 10 пострадавших – из них 3 полицейских и 4 работников коммунального предприятия.

Так, в Бериславской городской общине враг направил 2 FPV-дрона на машину, из-за чего травмы получили 3 работника полиции в возрасте 27, 42 и 45 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы, контузии и множественные осколочные ранения.

Еще одна женщина 52 лет получила тяжелые травмы от атаки беспилотника на Ингулец. Она в больнице со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и множественными огнестрельными ранениями туловища.

На рассвете 6 мая FPV-дрон атаковал машину в Херсоне, где травмировались 4 работника коммунального предприятия: у 54-летнего мужчины и 65-летней женщины минно-взрывные травмы, контузии и осколочные ранения конечностей. еще 2 мужчин в возрасте 60 и 63 года имеют контузии.

Впоследствии посреди улицы из-за удара беспилотника пострадал 29-летний мужчина – у него взрывная травма и контузия.

Еще один БпЛА атаковал машину в другом районе Херсона, в результате чего 41-летняя женщина попала в больницу со взрывной травмой и осколочными ранениями позвоночника.