Оккупанты получают "на орехи", – Гуменюк о ситуации на Юге

Оккупанты усилили обстрелы правобережной Херсонщины. Однако при этом количество вражеских сил не увеличилось.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявила руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты усилили свой террор.

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"Они пытаются обстреливать мирных жителей для того, чтобы исключить продвижение Сил обороны непосредственно на правом берегу и не рассматривать их движение через Днепр", – сказала она.

Гуменюк отметила, что, несмотря на то, что форсирование Днепра даже в историческом контексте очень сложная операция, россияне пытаются это делать. Оккупанты отбирают гражданские плавсредства у местного населения, чтобы выдвигать на острова диверсионно-разведывательные группы и распространить свое "господство" в реке.

Но эти попытки все неудачны. Каждый раз, как только они снаряжают очередную ДРГ, она терпит крах и получает "на орехи" от наших Сил обороны", – заявила она.

Как проходит линия фронта

Наталья Гуменюк рассказала, что линия фронта проходит по Днепру. На Николаевском направлении ее разделяет Днепровско-Бугский лиман, разграничивающий украинские Силы обороны и присутствие вражеских сил на Кинбурнской косе.

"Наша результативная работа по этому направлению привела к тому, что количество пребывания оккупантов значительно уменьшилось. Они подвинулись еще больше к материковой части", – сказала Гуменюк.

Как проходит линия фронта на Юге: смотрите видео

Руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга отметила, что на самой узкой части Кинбурнской косы в Николаевской области, россияне иногда появляются с минометом, чтобы напомнить о своем присутствии.

"И обстрелять морские транспортные пути, как они это делают обычно. Для того, чтобы не возникало мысли о том, что там возможно развитие зернового соглашения", – отметила она.

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