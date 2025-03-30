Россияне охотятся за гражданскими на Херсонщине: в облсовете назвали самое опасное место
- Российские военные атакуют гражданскую инфраструктуру Херсонщины, в частности жилые районы и кареты скорой помощи.
- Оккупанты сосредотачивают атаки возле Днепра, применяя дроны, а также целенаправленно атакуют центральную часть Херсона с целью террора.
- Враг увеличивает активность, используя дроны с большим запасом энергии и управляемые авиабомбы, чтобы вызвать максимальные повреждения.
Российские военные продолжают бить по социальной инфраструктуре Херсонщины. Они атаковали жилые кварталы, изуродовали автомобиль, ранения получают мирные люди.
Как рассказал 24 Каналу заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, к сожалению, враг имеет возможность охотиться за гражданскими. Целями оккупантов становятся кареты скорой помощи и даже дети.
Читайте также Десятки оккупантов тонут на учебных штурмах в Херсонской области, –"Атеш"
Где особенно опасно
По словам Юрия Соболевского, большинство атак происходят рядом с Днепром. Там оккупантам проще и эффективнее работать. Они могут применять дроны на оптоволокне. К сожалению, россияне не ограничиваются только прибрежной зоной, а наносят удары по населенным пунктам за 10 – 15 километров от Днепра.
Враг постоянно пытается повышать эффективность своей работы, потому что со стороны Вооруженных Сил противодействие очень мощное. Противник теряет много дронов благодаря системе РЭБ и другим мерам, о которых пока нельзя говорить,
– отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.
Оккупанты продолжают охотиться за гражданскими, намеренно сбрасывают на них взрывчатку, поэтому нужно быть максимально осторожными. К сожалению, россияне часто меняют частоты, появляются дроны с большим запасом энергии, которые позволяют дольше находиться в воздухе и работать.
"Это была тяжелая неделя для Херсонщины и для города. Мы видим увеличение вражеской активности в виде обстрелов, применении дронов и тяжелого вооружения – это управляемые авиабомбы. Их системно используют, в частности по центральной части Херсона", – добавил Юрий Соболевский.
Куда в первую очередь целится враг
Относительно центральной части города, то там значительно увеличилась вражеская активность. Целями врага являются жилая застройка, многоэтажные дома, гражданская, энергетическая, транспортная инфраструктура. Говорится исключительно о тактике террора.
Враг не пытается уничтожить военные цели, а продолжает бить по гражданской инфраструктуре, чтобы убить и ранить как можно больше мирных жителей. Продолжаются атаки на людей, которые находятся на открытом пространстве, в транспорте, даже в машинах скорой помощи.
К сожалению, был случай, когда экипаж медиков получил ранения. Атака была сознательной, оккупанты прекрасно видели, что делают.