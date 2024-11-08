Россияне увеличивают количество истребителей Ту-95 возле Украины, –мониторы

В России заявляли о прекращении ракетных обстрелов Украины. Впрочем, мониторинговые каналы опубликовали информацию, которая может свидетельствовать о том, что это неправда.

Российские телеграмм-каналы пишут о якобы прекращении ракетных атак с Ту-95МС, но Россия увеличивает общее количество бортов вблизи Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговый канал Tracking.

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Сколько Ту-95 вблизи Украины

Увеличение бортов произошло за счет передислокации 2 Ту-95МС с авиабазы Украинка" (Дальний Восток) на авиабазу "Энгельс-2" (в Саратовской области).

Общее количество Ту-95МС вблизи Украины по состоянию на 06:10 07 ноября составило 20 единиц:

️ "Оленья" – 12 Ту-95МС.

️ "Энгельс-2" – 5 Ту-95МС.

️ "Дягилево" – 3 Ту-95МС.

Там также отметили, что неизвестно, на какое время состоялась передислокация и с какой целью.

По общей активности, без изменений. Ежедневные тренировки бортов Ту-95МС/Ту-160 с "Энгельс-2",

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что обычно эти истребители используют для массированных атак по Украине.