Стоит ли ЛЭП закапывать под землю: какие могут быть трудности

С весны 2024 года энергетика Украины снова стала актуальной темой из-за российских атак на ТЭС и ГЭС. Поэтому актуальным стал вопрос, стоит ли закапывать линии электропередач под землю.

Идея "закапывания" ЛЭП является достаточно эффективной, но ее трудно воплотить из-за масштабных затрат. Об этом говорится в материале 24 Канала.

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Можно ли закопать линии электропередач

В сентябре заместитель министра энергетики Николай Колесник в ходе телемарафона сообщил, что в Украине рассматривается возможность переноса воздушных линий электропередач под землю для защиты от обстрелов со стороны России.

При этом речь идет о кабельных сетях, расположенных на высоких опорах, которые встречаются в городах и на территориях между ними, включая сельские районы. Несмотря на то, что российские дроны и ракеты могут повреждать воздушные линии, они не являются приоритетными целями атак, как, например, электростанции и подстанции.

Также по этому предложению высказался и председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Сергей Нагорняк.

Я считаю, что эта идея – фантастическая, ее трудно реализовать – в первую очередь. Во-вторых, на это нужны огромные ресурсы. В-третьих, надо понять, кто владелец этих сетей. Если речь идет о сетях Укрэнерго, это тысячи километров линий электропередач, и их нереально закопать под землю, на это потребуются миллиарды долларов. Это ошибочная стратегия,

– считает Нагорняк.

Депутат считает, что "закапывание" линий электропередач от атомных электростанций до подстанций Укрэнерго, через которые распределяется электричество, является дорогим проектом. Он отметил, что для реализации этого необходимо пройти все экспертизы, включая ГСЧС и Генштаб, разработать проект и смету, а также получить соответствующие разрешения.

"Это лишь заявление отдельного чиновника, которое пока не обосновано ничем", – говорит собеседник.

Предоставляем, что западные аналитики со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко пишут, что атаки России на энергосеть создают риски для 3 атомных станций.