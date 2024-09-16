Ідея "закопування" ЛЕП є досить ефективною, але її важко втілити через масштабні витрати. Про це розповів голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат в інтерв’ю 24 Каналу.

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Чи можна закопати лінії електропередач

У вересні заступник міністра енергетики Микола Колесник в ефірі телемарафону повідомив, що в Україні розглядається можливість перенесення повітряних ліній електропередач під землю для захисту від обстрілів з боку Росії.

При цьому йдеться про кабельні мережі, розташовані на високих опорах, які трапляються в містах і на територіях між ними, включаючи сільські райони. Незважаючи на те, що російські дрони та ракети можуть пошкоджувати повітряні лінії, вони не є пріоритетними цілями атак, як, наприклад, електростанції та підстанції.

Також щодо цієї пропозиції висловився і Сергій Нагорняк в інтерв'ю 24 Каналу.

Я вважаю, що ця ідея – фантастична, її важко реалізувати – в першу чергу. По-друге, на це потрібні шалені ресурси. По-третє, треба зрозуміти, хто власник цих мереж. Якщо мова йде про мережі Укренерго, це тисячі кілометрів ліній електропередач, і їх нереально закопати під землю, на це будуть потрібні мільярди доларів. Це хибна стратегія,

– вважає Нагорняк.

Депутат вважає, що "закопування" ліній електропередач від атомних електростанцій до підстанцій Укренерго, через які розподіляється електрика, є дорогим проєектом. Він зазначив, що для реалізації цього необхідно пройти всі експертизи, включаючи ДСНС та Генштаб, розробити проєкт та кошторис, а також отримати відповідні дозволи.

"Це лише заява окремого чиновника, яка поки що не обґрунтована нічим", – каже співрозмовник.

Надаємо, що західні аналітики з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенко пишуть, що атаки Росії на енергомережу створюють ризики для 3 атомних станцій.