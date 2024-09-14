Завдяки новій технології сонячні батареї уже збільшили ефективність роботи на 25%. Після тривалої роботи панелі зберігають до 90% своєї продуктивності. Тобто батареї працюють довше та якісніше.

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Яким чином вдалося покращити роботу батарей

Основною проблемою експлуатації сонячних батарей є те, що після тривалого використання з'являються дефекти. І їх важко усунути, бо матеріали, які використовують для захисту панелей, з часом втрачають свою ефективність. Тому робота батарей з часом погіршується.

Тому в результаті експериментів для досліджень, група науковців винайшла метод, який полягає у використанні терпіридину як засобу для захисту батарей від дефектів та пошкоджень незалежно від того, скільки часу вони працюють. Це дозволяє використовувати матеріал у високих концентраціях без шкоди для ефективності батарей.



Сонячні панелі / Фото Pexels

Дослідники впевнені, що їхнє відкриття допоможе зробити сонячні батареї більш надійними та довговічними, що особливо важливо в умовах зростального попиту на енергоощадні технології.